Docteur : addict ou pas ?. Alcool, sucre, sport, écrans, sexe.. Déjouer les addictions; conserver le plaisir

Le célèbre psychiatre de Ca commence aujourd'hui donne ses conseils pour continuer de se faire plaisir sans tomber dans les addictions Vous ne pouvez pas terminer un repas sans un petit goût sucré ? Vos ados passent tout leur temps sur TikTok, Instagram ou YouTube ? Votre smartphone est votre e-doudou ? Vous craquez souvent pour un nouveau vêtement que vous ne porterez même pas ? Dès que vous rentrez du travail, vous buvez un (petit) verre d'alcool ? Vous aimez faire la fête ? Parier un peu d'argent vous excite ? Vous avez besoin d'aller à la salle de sport et de vous montrer sur les réseaux sociaux ? Votre apparence physique est importante pour vous ? Oui, mais vous vous posez cette question... Suis-je addict ou pas ? Le Pr Laurent Karila, psychiatre spécialisé dans les addictions, vous propose de faire le point sur vos comportements quotidiens qui peuvent devenir excessifs, addictifs, voire potentiellement dangereux ! Grâce à ses explications claires et accessibles et à de nombreux tests, vous pourrez vous évaluer ou évaluer vos proches. Vous comprendrez où se situe le point de bascule entre plaisir et danger, des conseils concrets et bienveillants vous permettront de vous motiver pour changer vos comportements, gérer vos envies, réguler votre consommation, réduire les risques pour votre santé ou décider d'être pris en charge. Les ressorts de l'addiction, cette maladie chronique, n'auront plus aucun secret pour vous ! A propos de l'auteur Laurent Karila est psychiatre à l'hôpital Paul-Brousse (Villejuif). Spécialisé dans l'addictologie, discipline qu'il enseigne par ailleurs à l'université Paris-Saclay, il est également porte-parole de l'association SOS Addictions. Il intervient régulièrement dans l'émission Ca commence aujourd'hui et présente le podcast Addiktion.