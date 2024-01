Nous vaincrons

Le journal de guerre de Volodymyr Zelensky, sous la plume du journaliste Simon Shuster, unique journaliste à avoir accès au président ukrainien et à son gouvernement. Proche du président Zelensky, Simon Shuster retrace dans ce livre le parcours de cet homme que personne, au départ, ne prenait au sérieux. Ce héros de sitcom propulsé candidat à la présidentielle qui, contre toute attente, se retrouve à la tête d'un pays bientôt envahi par la Russie. Cet homme aujourd'hui salué par les gouvernements et la presse internationale pour son courage et sa détermination. La figure même de l'incroyable résistance ukrainienne. Au-delà de son histoire hors du commun, Simon Shuster nous donne aussi à lire le journal de guerre du président : ses stratégies pour contrer les attaques russes, ses réactions dans ce contexte de crise politique et militaire inouï. Le récit essentiel de cette guerre qui ravage l'Ukraine à travers les yeux de son leader, Volodymyr Zelensky. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Leclère A propos de l'auteur Simon Shuster est un journaliste russo-américain, d'origine ukrainienne. Reporter au Time depuis 2013, il décrypte et commente la crise en Europe de l'Est, les tensions grandissantes entre la Russie et les pays de l'Est, ainsi que le conflit en Ukraine, où il se rend régulièrement depuis dix ans.