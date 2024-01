La méthode simple pour commencer à pardonner

Vous n'arrivez pas à pardonner ? C'est naturel ! Vous avez des envies de vengeance ? C'est sain ! Vous n'aimez pas vos ennemis ? Rien d'étonnant ! Nos blessures nous entravent quand il s'agit d'amorcer le chemin si délicat du pardon. Et voilà que vient s'ajouter à ce joug celui de la culpabilité et bientôt de la honte, dès lors que l'Evangile ou le Catéchisme sont brandis tels des épouvantails nous assurant de la Géhenne si l'on ne se soumet pas à l'injonction du pardon. Alors, quelle voie emprunter pour pardonner ? Xavier Goulard déchiffre, avec une bienveillante pédagogie, les méandres d'une âme blessée, rendue aveugle à sa propre capacité d'amour. Il prévient les pièges à éviter. Il nous libère de tourments qui ne demandent qu'à brûler au feu de la lumière du Christ. Il nous transmet ici, avec humour et foi, l'assurance qu'en s'y exerçant, il est à la portée de chacun de se disposer à la grâce du pardon. Xavier Goulard est marié, père d'une jeune artiste. Il est compositeur, auteur et réalisateur. Il a été accompagnant en soins palliatifs. Il est aujourd'hui engagé dans l'Ordre des Carmes Déchaux Séculier.