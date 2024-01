Pourquoi papi ne fait pas la vaisselle ? Edition

Un livre pour sensibiliser les enfants aux inégalités femme-homme Quand Lou va chez Mamie et Papi, c'est toujours Mamie qui fait tout : le ménage, la vaisselle, la cuisine... Lou trouve ça vraiment bizarre, comme si c'était toujours aux filles de faire les tâches ménagères ! Lou demande alors à sa maman comment ça se fait, et si un jour, elle aussi devra faire comme sa mamie. Au travers du dessin, Fanny Vella s'empare de sujets tels que les violences intrafamiliales ou sexistes. Elle partage son univers sur son compte Instagram @fannyvella. Elle est l'auteure de On l'appelait Vermicelle, Et si on changeait d'angle ? et Coquelicot. Ophélie Celier est doula. Passionnée par la maternité et la parentalité, elle est également formatrice pour les professionnelles. Retrouvez-la sur @naissance_mere_veilleuse. Thomas Piet est romancier et auteur jeunesse. Il partage son engagement contre le sexisme sur son compte Instagram @thomaspiet_. Tous les trois ont déjà publié ensemble le livre jeunesse J'ai le droit de dire NON ! aux éditions Kiwi.