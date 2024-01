1, 2, 3 secrets

Quand Camille revient toute triste de l'école parce qu'un camarade a volontairement déchiré son dessin, son papa l'encourage à confier son secret, car il ne faut pas garder pour soi quelque chose qui pèse sur le coeur. Plus tard, sa maman la met dans la confidence de la prochaine fête-surprise organisée pour son papa, et la félicite quelques jours plus tard d'avoir tenu sa langue. Son papa était très heureux ! Alors, quand Sacha, le meilleur ami de Camille, lui confie une lourde confidence et qu'il lui demande de ne rien dévoiler à personne, la petite fille ne sait plus si c'est un secret qu'elle doit garder pour elle, ou qu'elle doit dévoiler à un adulte.