La communion, c'est quoi ?

Pourquoi dit-on que la communion est un sacrement ? Est-ce que le pain se transforme vraiment en corps ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on communie ? Depuis deux mille ans, les chrétiens se réunissent pour revivre le repas du Seigneur : ils remercient Dieu et se nourrissent de sa parole et de son pain. Grâce à des explications simples et vivantes, tu trouveras dans ce livre toutes les réponses aux questions que tu te poses sur la communion et le sens de ce sacrement.