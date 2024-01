Vous avez aimé le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry (2023) ? Alors voici un petit livre qui vous dira de façon concise et accessible ce qu'il faut savoir sur la justice restaurative, pour éviter les contrefaçons et les récupérations ! Howard Zehr, l'un des pères fondateurs de cette justice alternative, en retrace les grands principes. Axée sur les besoins non seulement des victimes, mais aussi des infracteurs et de la communauté que l'infraction a ébranlée, les objectifs de ce dispositif subtilement pensé ne sont plus tant de punir que de réparer, en accordant à chaque partie l'écoute et le temps nécessaire pour élaborer des voies de reconstruction. Avec schémas comparatifs à l'appui et beaucoup de pédagogie, Howard Zehr nous entraîne dans une philosophie qui déborde largement du seul cadre judiciaire et dessine le parti pris d'un changement possible dans notre façon de voir le monde, nos interdépendances et nos trajectoires humaines.