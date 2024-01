Marley, un amour de chien

Kerstin n'a pas eu la vie facile. Sa fille est née lourdement handicapée et son mari l'a quittée. Alors qu'elle s'est retrouvée seule face à ces difficultés, deux AVC l'ont clouée sur un fauteuil roulant. Incapable de marcher, la jeune maman se coupe alors du monde et se referme lentement sur elle-même. Jusqu'au jour où elle rencontre Marley, un chiot qui attend de trouver une famille d'accueil aimante. Kerstin adopte immédiatement l'adorable boule de poils. Le petit chien devient un compagnon fidèle et espiègle. Lentement, pour le promener et jouer avec lui, Kerstin réapprend à marcher et, surtout, à aimer la vie. Selon les médecins, c'est un véritable miracle. Pour Kerstin, ce miracle a un nom : Marley, le chien qui lui a sauvé la vie.