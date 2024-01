Le secret des enfants perdus

Chaque nuit, Molly et Jacob, des jumeaux de huit ans, frissonnent de terreur. Dans les bras l'un de l'autre, ils vivent dans l'angoisse qu'une bombe allemande s'abatte sur eux, alors qu'en cette année 1943 le Blitz ravage les grandes villes anglaises. Pour les protéger, leur mère décide finalement d'envoyer les jumeaux dans une famille d'accueil à la campagne, pendant qu'elle continuera à travailler pour assurer leur avenir. Mais la vie des enfants vole en éclats le jour où leur mère disparaît dans raid aérien. Désormais orphelins, ils sont seuls au monde. La guerre leur a tout volé, sauf une lettre confiée par leur mère. Le secret qu'elle contient va bouleverser leur destin. Molly et Jacob peuvent survivre à tout lorsqu'ils sont ensemble, mais quel sera leur avenir s'ils se déchirent à cause de ce secret ?