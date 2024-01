Le numérique mode d'emploi pour les seniors. Bien débuter avec son ordinateur et son smartphone

Un guide pratique pour une prise en main simplifiée des outils numériques. Ce livre s'adresse aux seniors, aux 13 millions de français qui, faute d'une prise en main appropriée, ont peur et/ou rejettent les outils numériques dont ils disposent. Car la méconnaissance totale des fondamentaux se traduit souvent par du découragement face à la complexité apparente de ces éléments. A partir d'un questionnaire d'auto-évaluation, ce guide - largement illustré de photos et captures d'écran - accompagnera le lecteur tout au long de son parcours initiatique vers une utilisation simple de son matériel. Rédigé par un ingénieur retraité, formateur bénévole en informatique au sein d'une médiathèque, il répondra à toutes les questions que se posent les néophytes : Peut-on réellement s'approprier, avec simplicité, le maniement d'un ordinateur ou d'un smartphone ? Quel type de fournisseur choisir ? Comment communiquer avec ses proches en leur envoyant textes et photos en toute sécurité ? Peut-on sécuriser sa carte bancaire pour ses achats en ligne ? ... etc.