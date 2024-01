Les jeunes et le sport. Penser la société de demain

Face aux nombreux défis sociétaux, les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la conduite du changement, dans la création et l'innovation à travers le sport pour penser une société : plus égalitaire, plus coopérative, permettant l'intégration, favorisant la mixité, l'inclusion, le bien-être, plus durable aussi et relevant le défi éthique à l'ère de l'accélération technologique.Ce livre analyse les enjeux de société pour la jeunesse par le prisme du sport et répond à ces grandes questions : - Quelles sont les actions à mettre en oeuvre ? - Quels leviers permettront d'engager les jeunes dans le sport ? - Comment tisser un lien intergénérationnel grâce au sport pour penser la société de demain ? Cette thématique des " Jeunes et du sport " et l'approche sociologique retenue, s'inscrivent pleinement dans les contenus des cours de " Sociologie du sport " présents dans l'ensemble du cursus STAPS, de la 1ère année de licence STAPS aux différents Master, sans oublier les différents concours de recrutement des enseignants (épreuve de sociohistoire et thématique présente aux différents concours du CAPEPS externe et de l'Agrégation interne et externe).