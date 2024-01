Le guide parental pour comprendre son ado. TikTok, sexualité, potes

Votre ado vous inquiète depuis quelque temps : il a décidé de se teindre les cheveux en bleu, il est constamment planté devant son téléphone, il tient des discours radicaux et rejette en bloc ce que vous jugez bon pour lui. Vous avez le sentiment qu'il est en train de se perdre et son adolescence est un calvaire pour toute la famille... Pourtant, pour tous les ados de toute époque, il s'agit encore et toujours d'acquérir une identité et une autonomie qui lui permettra de vivre au mieux dans un environnement imposé au départ. Or cet environnement a changé très rapidement : si nous avons tant de mal à comprendre et accepter le comportement des ados d'aujourd'hui, c'est parce que leur monde est très différent du nôtre à leur âge. Alors, plutôt que de vous opposer, écoutez les réponses de Florence Brami à vos questions : Comment rétablir un dialogue constructif et une relation apaisée ? Comment soutenir vraiment votre ado et le pousser vers ce qui sera le meilleur pour lui ? Quand faut-il vraiment s'inquiéter ?