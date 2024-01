La transformation digitale. Des organisations, des industries, de la société

Comment conduit-on la transformation digitale au sein d'une organisation et quelles en sont les étapes ? La transformation digitale contribue-t-elle à augmenter la productivité? Doit-on laisser le pouvoir à l'intelligence artificielle ? Quelles tâches doit-on et ne doit-on pas déléguer aux machines ? Ce manuel, porté par un des précurseurs de la transformation digitale, est construit comme un guide pratique pour les étudiants en école de commerce ou ingénieurs (Master et Executive) ; il en propose une vision globale, en insistant sur le concept de "transformation" plutôt que sur celui du "digital". Une transformation digitale est un processus qui vise à transformer une organisation, à changer sa façon de faire ce qu'elle faisait et/ou à faire de nouvelles choses. Le livre fournit des grilles d'analyse pour comprendre et concevoir un processus de transformation digitale, notamment en le reliant à la stratégie de l'entreprise et en s'appuyant sur de nombreux cas d'industries dans tous types de secteurs. Il aborde également le problème clé du pilotage et de la gestion du changement, en se focalisant sur la résistance au changement et ses causes, notamment les conflits liés au pouvoir, et propose une approche agile. Une vision globale de la transformation digitale- ce qu'elle est, d'où elle vient -, une méthode et une feuille de route pour la concevoir des liens faits avec la stratégie d'entreprise et les business models, mais aussi un regard sur la gestion du changement et les enjeux économiques et sociaux, politiques et éthiques d'une transformation.