Une bonne tasse de thé. et autres essais

A l'heure où le totalitarisme régnait de l'autre côté de la Manche, ces pages résonnent comme un appel à défendre une éthique, une culture et des valeurs bafouées par le culte et la pratique nationaliste de la pensée unique. Trahissant un humour typiquement britannique, ces lignes nous invitent donc, aujourd'hui encore, à mieux comprendre ce qu'Orwell a su remarquablement déceler : les bouleversements et la mentalité de l'ère moderne, avec ses joies et ses dangers.