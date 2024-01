La Zone d'intérêt. Nouvelle édition - janvier 2024

" Il était une fois un roi qui demanda à son magicien préféré de confectionner un miroir magique. Dans ce miroir, on ne voyait pas son reflet. On y voyait son âme : il montrait qui l'on était vraiment. " A l'extérieur des murs barbelés du camp de concentration Kat Zet I se trouve la Zone d'Intérêt. Dans ce secteur résidentiel, les destins de quatre personnages s'entrechoquent : Paul Doll, le commandant du camp, Hannah Doll, sa femme, Angelus Thomsen, un officier SS et Szmul, le chef du Sonderkommando, témoin de la barbarie. Dans La Zone d'Intérêt, roman choral, le grand écrivain anglais Martin Amis met en scène le mécanisme de l'horreur au sein du système concentrationnaire.