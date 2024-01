Among us. L'attaque de zombies dont tu es le héros... ou l'escroc

Votre vaisseau spatial est en mission d'exploration scientifique. Son but : trouver une vie extra-terrestre et la ramener sur Terre pour qu'elle y soit étudiée. Et, après des semaines de navigation, mission accomplie : une trace de vie a été repérée sur un astéroïde. Vous embarquez donc ce gros rocher dans le vaisseau. Il est temps de rentrer. Mais, à bord, chacun poursuit ses propres intérêts... Bientôt, le premier cadavre est découvert... et se redresse, transformé en zombie ! C'est le début d'une véritable épidémie, car chaque fois qu'un zombie tue l'un de vos camarades, ce dernier se transforme à son tour, semant le chaos...