Les engins spatiaux - kit ludo-éducatif 8-12 ans. Fabrique un rover spatial et pars en mission sur Mars !

L'enfant fabrique un rover spatial équipé de roues, d'un bras magnétique, d'un laboratoire d'analyse et même d'une vision 3D. Il découvre d'incroyables engins spatiaux : comment ils sont envoyés dans l'espace, leur mission et les découvertes scientifiques que l'on fait grâce à eux ! Il part en mission d'exploration, observe le relief des planètes, récolte et analyse des échantillons !