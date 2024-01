La Forêt - Kit ludo-éducatif 3-7 ans

L'enfant réalise avec son poster géant 3D et interactif de forêt ! Il explore cet écosystème passionnant, et découvre comment plantes, animaux, champignons et bactéries vivent ensemble et s'entraident chaque jour. Il complète son poster et joue avec en découvrant plein de petits jeux : crayons de couleur pour les feuillages, jeu de piste des animaux, encre à gratter ou encore filtre rouge pour révéler les secrets de la forêt ! En bonus : les feuilles sont parfumées au pin !