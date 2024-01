John Lennon & Yoko Ono. Musique, poésie et politique

En plein coeur des sixties, la pop transforme le paysage culturel de l'Angleterre. Le rock'n'roll entre en piste et propulse le groupe des Beatles au sommet des hit-parades. Leur fondateur, John Lennon, chanteur et musicien de talent, rencontre Yoko Ono, artiste plasticienne, poète et écrivaine. La passion est immédiate. Entre tumultes, séparations et engagement pour la paix, leur couple deviendra emblématique de toute une époque. Plongez au coeur de ce récit fascinant... Un documentaire original qui présente simultanément la vie de 2 artistes uniques Ce documentaire plonge au coeur de la vie intime de John Lennon et de Yoko Ono pour nous dévoiler leurs oeuvres audacieuses, leur engagement pour la paix, leurs accords et leurs dissonances, et leur grande influence dans le monde... Leur vie riche et mouvementée et leur avant-gardisme invitent à la réflexion. Une histoire de la musique et de l'art à la portée de tous Le traitement graphique et les illustrations colorées saluent la créativité du couple et nous immergent dans l'ambiance révolutionnaire des années 1960. Les rubriques très claires (les plus belles citations, les oeuvres et chansons phares, les artistes et amis...) permettent d'aller à l'essentiel. Musique, poésie, politique et histoire sont abordées de façon simple et précise à la fois. Parmi les célèbres oeuvres et chansons évoquées dans ce livre, apparaissent notamment "L'Arbre à souhaits", de Yoko Ono, et "All You Need Is Love", écrite par John Lennon.