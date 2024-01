Signer les sentiments et les émotions avec bébé. 80 signes avec leurs photos et leurs vidéos & une jolie comptine

Le bébé signe est un merveilleux outil permettant de communiquer au plut tôt avec son enfant, avant qu'il ne maîtrise l'usage de la parole et même après. Utiliser cette communication gestuelle permet de renforcer la complicité avec son tout-petit et diminuer ses frustrations car il va pouvoir exprimer ses émotions et par là-même, mieux les réguler. En encourageant votre enfant à signer ses émotions, vous l'aidez à se familiariser à celles-ci mais également à celles de son entourage. Vous le rendez ainsi acteur d'une interaction avec l'adulte, ce qui favorise son acquisition de l'autonomie. Après le succès de l'Abécédaire des signes avec bébé, découvrez, dans ce nouvel ouvrage, 80 mots inédits pour exprimer ses sentiments et ses émotions à tous les âges. Avec : - plus de 80 photos fléchées et légendées ; - pour chaque mot, sa vidéo accessible via un QR-code ou un lien Hatier-clic ; - tous les conseils de Lyla pour bien démarrer le bébé signe ; - la préface de Nadège, @Un Amour au Naturel et l'interview de Florence Millot psychologue pour enfants ; - un classement pratique en 9 thématiques et une jolie comptine pour pratiquer en s'amusant ; Explorez le monde des émotions grâce à @Lyla_signes !