Les plus beaux jours de nos vies

Le jour où Leni McKenzie, 35 ans, meurt dans un accident de vélo, c'est la vie de toute sa famille qui bascule. Sa petite soeur d'abord, Alice, dont elle était si proche, qui ne sait plus où elle en est. Après avoir quitté son petit ami et son travail, elle veut découvrir ce que faisait Leni les semaines avant sa mort et qui est le mystérieux Josh noté sur son agenda. De son côté Will, le petit frère d'Alice et de Leni, choisit de prendre la fuite et part en Thaïlande. Sur une plage paradisiaque où il vend des lunettes de soleil et des tongs aux touristes, il tente d'oublier son chagrin et sa culpabilité car il est persuadé d'être responsable de la mort de Leni. Quant à leur mère, Belinda, elle trouve du réconfort chez une voyante qui affirme être en communication avec Leni. Son compagnon, Ray, a beau lui dire qu'il s'agit d'une arnaque, elle ne veut rien entendre. D'autant qu'avant son décès Leni avait fait resurgir un vieux secret de Belinda... Confrontés à la perte et aux doutes, les McKenzie sauront-ils se retrouver ?