Questions de communication n° 43/2023. Soutien social et pair-aidance numériques. Entre pouvoir d'agir et instrumentalisation

Ce numéro explore la pair-aidance et le soutien social en ligne et ouvre un débat sur l'acceptabilité sociale des politiques et pratiques de la santé publique Dans le Dossier, les auteurs explorent les pratiques, les publics et les dynamiques du soutien social en ligne entre pairs. La rubrique Echanges initie une discussion autour des notions d'acceptabilité sociale et de santé publique. Les trois Notes de recherche étudient les enjeux du genre dans les pratiques professionnelles des communicants, la bulle de filtre dans les industries culturelles ainsi que la communication politique en tant qu'objet préconstruit. En VO accueille un article en langue anglaise sur les ressources du fact-checking à l'échelle européenne. Deux Focus proposent une lecture approfondie de Construire l'événement. Les Médias et l'accident de Three Mile Island d'Eliseo Véron et de Des machines, des plateformes et des foules. Maîtriser notre âge numérique d'Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee. Enfin, les Notes de lecture rendent compte de 60 publications.