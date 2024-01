John Dewey face aux fondamentalismes . Les origines des discours « post-séculiers » et leur antidote

Le premiers ouvrage en français considérant l'ensemble des interventions de John Dewey sur les religions pour montrer l'actualité de sa pensée comme antidote face aux fondamentalismes religieux Deux constats sont à l'origine de ce livre. D'une part, le débat qui agite depuis plusieurs années le monde académique autour du lien entre religions, sciences et espace public semble s'être fixé sur l'idée de "post-sécularité" . Or, sous couvert de rendre les sociétés plus hospitalières aux religions, cette idée profite essentiellement à des courants politico-religieux absolutistes et fondamentalistes. D'autre part, la solide expertise francophone qui s'est développée depuis les années 2000 sur le philosophe américain John Dewey (1859-1952) néglige trop souvent ses nombreux écrits consacrés à la critique des religions. Joan Stavo-Debauge retrace donc la généalogie de l'idée de "post-sécularité" et détaille les méfaits qu'elle peut masquer, comme les mobilisations contre l'avortement, les droits des personnes LGBT, l'expertise scientifique ou encore les politiques écologiques. Il s'appuie ensuite sur les écrits de John Dewey pour remettre au jour la pleine puissance de sa critique des religions fondée sur une pensée naturaliste et pragmatiste et la présenter comme un antidote efficace aux fondamentalismes religieux. Joan Stavo-Debauge est docteur habilité à diriger des recherches en sociologie, chercheur à la Haute Ecole de Santé Vaud (Suisse) et membre associé du Centre d'étude des mouvements sociaux de l'EHESS, du laboratoire Théorie sociale, enquête critique, médiations, action publique de l'Université de Lausanne et du Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité de l'Université catholique de Louvain (Belgique). Ses travaux portent principalement sur l'hospitalité et la sociologie des problèmes publics et de l'espace public.