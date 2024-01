Mon mariage unique. Pour un jour J parfaitement vous

A travers ce livre, vivez une aventure unique et merveilleuse, qui vous permettra de créer un jour inoubliable. Découvrez des idées inspirantes pour chaque étape de vos préparatifs jusqu'au jour J, suivez les conseils d'experte de La Mariée en Colère et laissez libre court à votre imagination grâce aux différents DIY proposés. Cet ouvrage vous permettra d'organiser et de faire de votre mariage un jour inoubliable pour vous et vos proches !