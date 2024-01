Coeur de chardon

Je veux vivre le bonheur avec Saku. Motoya retrouve son ancien ami Saku, qui avait soudainement disparu 10 ans plus tôt. Se prostituant et sans logement, il demande asile chez Motoya, déconcerté de le voir avec des cheveux décolorés et aussi changé. Mais la distance entre eux deux se fait moindre au fil des jours paisibles passés ensemble. Jusqu'au jour où Saku rentre blessé, en pleurs et lui demande de lui faire l'amour...