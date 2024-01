L'aventurier de la Vème république. Confessions d'un "agent" très spécial

Paparazzo et chasseur de scoops, figure du tout-Paris, agent et confident de stars (Johnny, Belmondo, Sagan...), agent secret au service d'Israël, intermédiaire et affairiste international, trafiquant d'art, ... Impossible de résumer la vie de Marc Francelet. "Tout est vrai dans ce livre, même le moins vraisemblable ", promet l'auteur. 1963 : grâce à un scoop sur le général De Gaulle, Francelet " entre " à Paris Match à l'âge de 16 ans. La suite est un tourbillon, où se mêlent des tableaux volés et des amitiés célèbres, des services rendus et des fêtes indécentes. Photographe à ses débuts mais journaliste dans l'âme, autant attiré par les criminels que par les puissants, Francelet a connu la fortune puis ses revers - entre lesquelles la guerre et les prisons. De la Madrague de Bardot à l'Angola, en passant par les plateaux de cinéma, et les couloirs des ministères, l'auteur nous entraîne dans l'intimité des stars françaises des cinquante dernières années ainsi que dans les coulisses de la Ve République. L'ami intime de Johnny Hallyday et de Belmondo, le confident de Sagan et de tant d'autres, nous fait revivre une époque et un milieu où tout semblait possible.