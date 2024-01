Le club très privé des animaux disparus

Une nouvelle fiction drôle et décalée sur la protection des animaux signée Val Reiyel, autrice de l'album à succès "La moumoute du mammouth Helmouth" . La galerie des animaux disparus est bien peu fréquentée par les visiteurs et les animaux s'y ennuient... La nuit tombée, ils décident donc de faire une petite fête ! Ils sont rapidement rejoints par les animaux presque disparus. Attiré par la musique, le gardien de nuit va s'introduire dans la galerie et se lier d'amitié avec ces animaux oubliés, et se donner comme mission de les réhabiliter.