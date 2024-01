La petite sirène. Secrets de l'océan

Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ? Cinq années ont passé depuis que la sorcière des mers a vaincu la petite sirène... et tué le Roi Triton. Dorénavant muette, Ariel est la reine d'Atlantica tandis qu'Ursula règne sur le royaume du Prince Eric. Mais lorsqu'Ariel apprend que son père pourrait être toujours vivant, elle retourne à la surface vers un monde - et un prince - qu'elle imaginait ne jamais revoir. Le royaume et le Prince Eric ensorcelés, Ursula a profité de sa position de princesse pour comploter et partir en guerre contre les régions voisines. Quand la sorcière des mers a vent du retour d'Ariel, elle menace de détruire la terre, mais également l'océan. Ariel pourra-t-elle renverser celle qui est déterminée à anéantir sa maison, son prince, ainsi que le monde dont elle rêvait autrefois de faire partie ? Dans cette première adaptation en roman graphique de la série Twisted Tale, best-seller du New York Times, Ariel est devenue une courageuse reine prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime.