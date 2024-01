The Queen's Council 3. Au Royaume des merveilles

Jasmine pensait avoir gagné son bonheur éternel lorsqu'elle et Aladdin ont vaincu Jafar. Puis son père bien-aimé meurt et, du jour au lendemain, tous ses projets d'avenir changent. Au lieu de son mariage, elle prévoit maintenant des funérailles et un couronnement - son couronnement - pour devenir la première femme à régner sur Agrabah. Jasmine a toujours eu un caractère bien trempé, mais pour la première fois de sa vie, elle s'aperçoit qu'elle vacille. Puis, d'outre-tombe, son père semble lui transmettre un message : quelqu'un arrive. Elle doit trouver le livre. Avant que Jasmine ne comprenne ce que cela signifie, son droit au trône est remis en question. Les anciens conseillers de son père décrètent que le meilleur moyen de déterminer le véritable souverain est un tournoi, une série d'épreuves dont la difficulté et le danger augmentent à chaque fois. Avec l'aide du mystique Conseil de la Reine, Jasmine doit constituer sa propre équipe de conseillers, remporter le tournoi et découvrir le mystère du dernier message de son père, afin de prouver à son peuple - et à elle-même - qu'elle mérite de régner sur Agrabah.