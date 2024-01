Tout-en-un moyenne section. La maternelle avec les Barbapapa

Qui ne connaît pas cette famille de drôles de personnages aux formes arrondies, aux couleurs chatoyantes, pleins de joie et de gentillesse ? Les joyeux Barbapapa traversent les années sans prendre une ride. Voici un cahier complet pour apprendre et réviser avec eux ! Ce cahier propose des activités variées et ludiques, conformes au programme de Moyenne Section de maternelle. L'enfant pourra ainsi, dans un univers gai et rassurant, consolider ses acquis en pré-lecture, maths, graphisme et découverte du monde.Inclus ! De nombreux autocollants pour compléter les exercices.