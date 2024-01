Vieille, aigrie et toujours seule. Mon programme en 21 jours pour bien rater sa vie, Edition

Maigrir en 21 jours ? Faire de votre enfant un génie de lecture en 21 jours ? Trouver votre point G en 21 jours ? Rencontrer l'amour en 21 jours ? Se faire des amis en 21 jours ? Une ribambelle de théories (FOIREUSES) pour devenir la meilleure version de soi-même... SAUF qu'il y en a marre de ces mantras, de ces diktats et de ces concepts de développement personnel qui nous disent quoi manger, comment dormir, se réveiller, réussir sa vie de couple, éduquer ses gosses... MOI, Jessica (un peu d'égocentrisme s'il vous plaît), je suis une nana banale avec une vie moyenne et, franchement, je ne m'en porte pas plus mal. Ce livre, c'est mon moment de gloire. J'ai donc décidé de vous livrer MON antiguide du bien-être en 21 jours et de vous donner les clés pour tout foirer. LE guide pour rester vous-même, en pire, en mieux, mais surtout celle que vous VOULEZ ETRE ! Jessica CYMERMAN est maman de quatre enfants et d'un chien, journaliste, podcasteuse et autrice d'une trentaine d'ouvrages. Elle partage des billets d'humeur drôlissimes sur son blog Serialmother. fr. Après avoir décortiqué les diktats des réseaux sociaux à travers Manger du gluten, boire de l'alcool & baiser le premier soir (Leduc humour), elle s'attaque désormais au développement (im)personnel avec humour et clairvoyance.