Bacchus entre Moyen Âge et Renaissance. Avec une traduction des Bacchantes d'Euripide par Philippe Brunet

La réception et les métamorphoses d'un dieu du paganisme dans les écrits du Moyen Age et de la Renaissance. Ce recueil s'attache à montrer la réception complexe et foisonnante d'un des plus grands dieux du paganisme antique durant le Moyen Age et la Renaissance : Bacchus. Dans une approche résolument pluridisciplinaire sont ainsi envisagés la littérature sous toutes ses formes, de la poésie aux sommes allégoriques, en latin comme en français, mais aussi les traités de mythographie et les arts figurés. Cette perspective ouverte permet de mettre en lumière les multiples visages du dieu. Etonnamment varié, imprévisible, le dieu du vin se définit par sa capacité à se transformer et à jouer des masques et des apparences. La perspective se veut aussi largement diachronique en envisageant l'articulation entre Moyen Age et Renaissance en terme de continuité plus que de rupture et en prolongeant l'analyse jusqu'à l'aube du XVIIe siècle.