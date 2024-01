A la rencontre de soi

Enfant hypersensible, introvertie et pleine de TOC, Delphine grandit en multipliant les peurs en tous genres, A 25 ans, elle survit à une chute de cheval qui, ainsi qu'elle le raconte, l'a mise sur son chemin. En 2020, elle quitte son CDI bien payé de manager dans la grande distribution, et commence une nouvelle vie qui l'amène à créer le Sommet de l'Eveil, dont le but est d'aider et accompagner les personnes en quête d'elle-même, afin de se rencontrer. La confiance, l'estime de soi, l'amour... sont les ingrédients d'une vie libre, affranchie de l'ego. Un récit inspirant, au ton spontané et avec lequel le lecteur se retrouvera facilement tant les expériences de Delphine sont propres au plus grand nombre.