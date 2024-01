Le grand livre du climat. Tome 1, Comprendre

I - Comprendre "C'est le sujet le plus important au monde, et il doit être porté par un maximum de voix, pour toucher le plus de personnes possibles". Greta Thunberg Plus de cent experts, écrivains, activistes et scientifiques internationaux, dont le climatologue Michael E. Mann, l'essayiste Naomi Klein, l'écrivaine Margaret Atwood et l'économiste Thomas Piketty, nous permettent de comprendre les enjeux de la crise écologique. A partir du constat que les températures de la planète ont augmenté de 1, 2°C depuis l'ère industrielle, comment penser et agir collectivement et individuellement pour contenir le réchauffement à 1, 5°C ? Un livre de référence, qui donne les clés pour agir ensemble, maintenant. Un tour d'horizon remarquable et pédagogique des défis actuels. Coralie Schaub, Libération. Dans ce volume : Comment fonctionne le climat La planète change sous nos yeux Quels impacts sur l'humanité ? Traduit de l'anglais par Cécile Leclère, Leslie Talaga et Isabelle Taudière.