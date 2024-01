Histoire mémorable de la ville de Sancerre

A la fin de l'été 1572 éclatent les massacres de la Saint-Barthélemy. Des protestants venus de tout le pays convergent vers Sancerre, l'un des derniers bastions du protestantisme en France, espérant y trouver refuge. Mais, bientôt, la ville est assiégée par les troupes catholiques, et ses habitants, confinés, sont réduits à la famine. Le siège, qui dure plus de huit mois, trouve son point culminant lorsque, affamés et au désespoir, des parents mangent le corps de leur petite fille décédée. Jean de Léry, réfugié à Sancerre pendant toute la durée du siège, en fait le récit au jour le jour dans un journal, qui deviendra plus tard l'Histoire memorable de la ville de Sancerre. Témoin de l'horreur, chroniqueur minutieux, il porte un regard sans complaisance sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Présentation, dossier et notes de Frank Lestringant.