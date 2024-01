Les Automassages de monsieur Réflexo. Pour soulager facilement 50 maux de la vie quotidienne

Explorez les capacités de guérison et de relaxation qui se cachent au creux de vos mains grâce à la réflexologie palmaire ! Rapides et faciles, les automassages de Monsieur Réflexo vous soulageront de nombreux maux de la vie quotidienne, n'importe où et n'importe quand (dans le bus, dans une file d'attente, sur votre canapé...) ! Pratique manuelle basée sur la stimulation des zones réflexes des mains, la réflexologie permet un rétablissement naturel de l'équilibre énergétique du corps qui favorise la guérison. Dans cet ouvrage simple et complet, découvrez : - Les bases de la réflexologie palmaire : son fonctionnement, ses effets sur le corps, les gestes techniques de massage... - 50 protocoles pour soulager vos maux : nervosité, déprime, torticolis, toux, règles douloureuses, bronchite... C'est fou tout ce sur quoi on peut agir ! Le plus : des conseils naturels pour amplifier les bienfaits des automassages. - Et 10 astuces clés pour surmonter l'anxiété : pleine conscience, EFT, cohérence cardiaque ou encore marche afghane... Des techniques facilement applicables au quotidien. Emeric Persillet, alias Monsieur Réflexo, est réflexologue praticien certifié. Il s'est fait connaître sur Instagram en publiant des vidéos de réflexologie palmaire ainsi que des astuces en médecine naturelle. Sa sympathie et la simplicité de ses protocoles d'automassages ont fait son succès : @monsieur. reflexo comptabilise plus de 215 000 abonnés.