Madame de Sévigné. Ou l'excessive tendresse

Milieu du XVIIème siècle, Marie de Sévigné voudrait faire de sa fille, Françoise, une femme forte et indépendante, comme elle. Elle la présente à la cour de Louis XIV, persuadée de lui ouvrir les portes d'un destin à la hauteur de ses attentes. Malheureusement, les choses tournent mal pour la jeune femme... Déterminée à vouloir le meilleur pour sa fille, Marie de Sévigné n'aura de cesse de tenter de lui imposer une vie à l'image de ses désirs. Plus Marie va s'obstiner, plus Françoise va se rebeller. Cet amour maternel hors norme, cette "excessive tendresse" , comme l'écrit elle-même Marie de Sévigné, les entrainera dans les affres d'une relation fusionnelle et dévastatrice qui donnera naissance à une oeuvre majeure de la littérature française. Isabelle Brocard est scénariste et réalisatrice. Fascinée par le duo mère fille le plus célèbre de la littérature française, elle a décidé d'en faire un film et son adaptation littéraire.