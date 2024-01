Negalyod Tome 1

C'est un monde aux chaudes couleurs du désert, sillonné de gigantesques tuyaux et peuplé de dinosaures... Des villes flottantes recouvrent de leur ombre les faubourgs grouillants d'une humanité laissée à l'abandon... Et le "Réseau" , omniprésent, domine les terres et les hommes. Jarri est berger. Il sait parler aux dinosaures et maîtrise l'art des cordes. Mais quand son troupeau est anéanti, le jeune homme décide de gagner la ville pour se venger... En réunissant créatures préhistoriques et villes de science-fiction, Vincent Perriot interroge dans Negalyod la toute-puissance de la technologie et le devenir de l'humanité. Il signe un récit d'aventure puissant, entre Blueberry et Le Monde d'Edena, de Giraud/Moebius.