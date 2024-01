Notre santé nous appartient. Un état des lieux clair sur notre système de soin pour agir maintenant

La santé est une des préoccupations principales des Français. Pourtant nous remettons nos vies à d'autres que nous : institutions, pouvoirs politiques, laboratoires pharmaceutiques, groupes industriels, lobbyistes. Il en résulte une situation alarmante qui se traduit par la saturation des services hospitaliers, le manque de prévention, l'augmentation des déserts médicaux et des pénuries de médicaments. Alors qu'en est-il de cet élan qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a porté un mouvement visant la santé pour tous et qui, sous l'impulsion conjointe des citoyens et de la classe politique, a donné naissance à la Sécurité sociale ? Dressant un état des lieux clair de notre système de santé, premiers concernés, usagers et patients, prennent la parole et unissent leurs voix à celles de soignants, sociologues, experts des questions du médicament, journalistes et spécialistes de l'éthique dans les essais cliniques. Réunis pour la première fois dans cet ouvrage, tous refusent de déposer les armes et opposent à la résignation, à l'indifférence ou à la minimisation qui traversent le champ politique, des solutions concrètes. Parce que notre santé nous appartient, oeuvrons ensemble pour un système de santé publique éthique et accessible à tous.