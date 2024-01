Géographie de l'environnement. La nature au temps de l'anthropocène

En géographie, l'étude de l'environnement représente un large champ scientifique qui couvre les dimensions biophysiques de la nature, les dimensions sociales associées au cadre de vie des individus et leurs interactions complexes et hybridées dans la construction des questions environnementales contemporaines. Cet ouvrage propose un panorama actualisé des concepts, des méthodes et d'exemples emblématiques (thèmes, objets, pratiques) d'une approche biophysique de l'environnement en géographie. Il vient également mettre en évidence l'apport d'une telle approche dans la compréhension et la gestion des enjeux environnementaux (aide à la décision, production d'indicateurs, rôle politique de l'expertise...). Un ouvrage assorti d'une cinquantaine de cartes originales. SIMON DUFOUR est maître de conférences en Géographie à l'université de Rennes 2 et au laboratoire LETG-CNRS UMR 6554. LAURENT LESPEZ est professeur de Géographie à l'université Paris Est-Créteil, directeur adjoint du LGP-CNRS UMR 8591 et membre de l'Institut universitaire de France. Avec les contributions de Pascal BARTOUT, François BETARD, Clélia BILODEAU, Xavier BODIN, Valérie BONNARDOT, Sébastien CAILLAULT, Nathalie CARCAUD, Philip DELINE, Vincent DUBREUIL, Pierre-Allain DUVILLARD, Frédéric GOB, Nicolas JACOB-ROUSSEAU, Candice LISSAK, Malika MADELIN, Florence MAGNIN, Véronique MALEVAL, Thibaut PREUX, Hervé QUENOL, Ludovic RAVANEL, Romain REULIER, Anne-Julia ROLLET, Fabien ROUSSEL, Pierre STEPHAN, Serge SUANEZ, Vincent TAMISIER, Nathalie THOMMERET, Laurent TOUCHART, Vincent VIEL.