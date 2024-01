Relations internationales 2023, n.196

Lancée en 1974 à l'initiative des professeurs Jean-Baptiste Duroselle (Paris) et Jacques Freymond (Genève), Relations internationales est l'un des seuls périodiques francophones d'histoire des relations internationales. Fidèle à ses origines franco-suisses, la revue est aujourd'hui parrainée par l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines (IHRIC), l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève, et l'Institut Pierre Renouvin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ses rédacteurs sont des historiens universitaires qui enseignent l'histoire internationale et dirigent des centres de recherche dans les universités françaises, suisses et étrangères, des doctorants et des chercheurs confirmés. Des personnalités du monde international lui apportent la contribution de leur témoignage et de leur expérience sur le sujet traité. Elle présente des études de cas concrets, fondées sur les sources les plus vastes, notamment les archives à mesure de leur ouverture aux chercheurs, mais aussi des articles théoriques et des notes de lecture sur des ouvrages scientifiques importants. Elle s'inscrit dans le sillage de l'école historique française, fondée par le doyen Pierre Renouvin qui, au-delà de l'action des " décideurs " et des Etats, cherche à expliquer les relations internationales par les " forces profondes ". Libres de leurs convictions, ses rédacteurs analysent les motivations des rapports entre Etats, entre groupes multinationaux ou transnationaux et en recherchent les causes économiques, psychologiques, idéologiques, culturelles, stratégiques et politiques.