L'Évolution pédagogique en France. Présentation de Nicolas Sembel

Emile Durkheim, dans ses cours prononcés entre 1904 et 1905 et édités à l'initiative de Maurice Halbwachs en 1938, décrypte l'histoire de l'éducation en France depuis le Moyen Age. Cette édition critique inédite va dans le sens de la clarification et de l'homogénéisation de l'oeuvre de Durkheim, entre ses cours, conférences, articles, notices, contributions diverses, ouvrages, préfaces, thématiques, etc. , trop souvent faussement éparpillés ou cloisonnés. Il existe bel et bien une véritable sociologie de l'éducation de Durkheim, par ses orientations et ses délimitations, elle-même en lien direct avec une sociologie générale. La portée de ce texte est moins pédagogique, historique, ou politique, que scientifique.