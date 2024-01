La boîte à outils de la Création d'entreprise. 67 outils clés en main, Edition 2024

Comment réaliser et construire un business plan ? Comment définir un business model pertinent ? Quelle stratégie adopter pour atteindre son marché-cible ? Comment se protéger et quand ? Quelle est l'organisation optimale pour atteindre ses objectifs ? Sous quel statut juridique commencer ? Avec quelles aides ? Comment établir le budget prévisionnel et construire les outils financiers ? Comment démarrer en pensant déjà au développement ? Découvrez les outils indispensables à la création d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle entreprise. Chaque outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse, l'essentiel, les objectifs, le contexte, des conseils méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre. Cette édition 2024, actualisée, tient compte des dernières réformes législatives et fiscales et intègre toutes les nouveautés en matière de création d'entreprise.