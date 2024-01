Réflexions sur la question gay

"Au commencement, il y a l'injure. Celle que tout gay peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie, et qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale". La première phrase de cet ouvrage constitue le point de départ d'un ensemble de réflexions qui renouvellent l'approche de l'assujettissement et de la domination. Il s'agit d'insister sur la force du langage et de la stigmatisation. Mais aussi de réinscrire la violence des mots qui blessent dans une théorie générale de l'ordre social et des mécanismes de sa reproduction. Mêlant "anthropologie sociale" de l'expérience vécue et analyse historique de la prise de parole "homosexuelle" , ce livre majeur fournit plus que jamais des instruments à tous ceux qui veulent penser la différence et l'émancipation.