Classes figées. Comprendre la France empêchée

La France n'est plus une société de classes moyennes. Elle est devenue une société de classes figées, qui se structure autour de la capacité sociale la plus inégalement répartie : la possibilité de réagir face aux risques, aux incertitudes et aux crises. La France est fracturée entre une minorité resserrée qui ne ressent pas l'impact des crises sociale, économique et écologique et une immense majorité qui n'a plus les moyens de les affronter. Les classes figées sont empêchées dans presque tous leurs déplacements, dans leur relation au travail, dans la construction de leur avenir et de l'avenir de leurs enfants, dans leurs ambitions comme dans le choix de leur cadre de vie. Assommées d'injonctions à la résilience, elles sont privées dans les faits de toute capacité d'adaptation autre que l'acceptation de la dégradation de leur situation. Sortir de l'empêchement, sortir des craintes et définir un désir commun. Ce sont les trois piliers de l'ambition qui permettra à la France des classes figées de retrouver de la mobilité, du temps, de l'espoir et des perspectives.