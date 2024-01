J'aime Giganto

Mazu s'est réveillée à l'aube et attend impatiemment que Tori, Rolo, Zak et Leena la rejoignent : elle veut leur apprendre à devenir les bébés dinos les plus gentils de Crétacia ! Au programme : des dessins, des câlins et de gentilles attentions... Et les petits dinos pourront même appliquer leur leçon à la lettre pour réconforter un Giganto tout grincheux !