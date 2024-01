Anne et la maison aux pignons verts

Deux fermiers vieillissants, frères et soeurs, veulent adopter un garçon pour les aider dans les travaux de la ferme : la maison aux Pignons Verts. C'est bien malgré eux, qu'ils se retrouvent à recueillir Anne, une petite orpheline de dix ans. Cette petite rousse bavarde et pleine d'entrain va finir par les charmer et égayer leur vie ainsi que celle du village d'Avonela. Anne est une enfant joyeuse qui a une imagination débordante et, malgré ses bonnes intentions, elle va subir quelques mésaventures...