Le Shadow Work Journal. Un guide pour explorer et accepter vos parts d'ombre

Qu'est-ce que le shadow work ? C'est un travail de santé mentale sur ses traumatismes et sa part d'ombre, pensé pour comprendre et intégrer les parts sombres de nous-mêmes. Inspiré par les travaux de Carl Jung, ce concept qui apparait dans les années 30 resurgit sur les réseaux sociaux sous le terme de " shadow work " . - Le shadow work : la tendance santé mentale sur les réseaux sociaux avec 2, 1 billions de vues Tiktok sur le #shadowwork - Le journal Shadow work : un livre à lire puis remplir, beaucoup d'exercices pratiques pour mettre à jour ses parts d'ombre, les comprendre et les accepter - Pas encore de concurrence : des livres auto-publiés rencontrent un très fort succès (presque 2000 avis publiés sur l'un des titres sur Amazon), mais aucun éditeur n'a encore publié de Shadow work journal - De très nombreux articles sur le sujet et le succès émergeant de cette pratique.