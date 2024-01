Berlin Guide Un Grand Week-end

Un guide format poche illustré, pratique, complet et plein de bonnes adresses pour découvrir Berlin quartier par quartier. - Des expériences et activités uniques : découvrir les vestiges du mur de Berlin, pagayer sur la Spree ou survoler la capitale, partir en virée au volant d'une Trabant, explorer les souterrains ou s'initier à l'art contemporain dans un bunker - Les visites des sites incontournables, des balades pour respirer. - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour profiter de la vie berlinoise - Nos coups de coeur et nos " tops " pour aller à l'essentiel : les meilleurs Biergärten, les spots les pieds dans l'eau, les boutiques gourmandes et les spécialités allemandes, les terrasses et rooftops les plus sympas, les marchés et les clubs electro - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.