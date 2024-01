Ma Pire Semaine 02 - Mardi

Son chat a été enlevé par des extraterrestres, son père est en couple avec la mère de son ennemi juré et, pire que tout, il est devenu un phénomène sur Internet à cause d'une vidéo très embarrassante... Justin Chase passe la PIRE semaine de sa vie ! Mais aujourd'hui, rien ne pourrait l'empêcher d'être le plus beau sur la photo de classe et de profiter du jour des Expériences en Super Sciences. Rien, vraiment ? Lundi était déjà catastrophique, mais ce n'est rien à côté de... MARDI !